«Урал» подписал контракт с польским защитником

«Урал» заключил контракт с 25-летним польским защитником Рафалом Аугустыняком. Футболист, ранее выступавший за клуб «Медзь», уже присоединился к уральской команде на сборе в Словении.
В сезоне-2013/14 футболист дебютировал в высшей лиге чемпионата Польши в составе клуба «Видзев». Далее в его карьере были клубы «Ягеллония», «Погонь» и «Вигры». В 2017 году Рафал перешёл в «Медзь», где провёл два сезона, будучи игроком стартового состава и одним из лидеров команды. В минувшем сезоне Аугустыняк забил 2 гола и отдал 2 голевых паса в 22 матчах чемпионата Польши. Всего на его счету 136 матчей в высшей и второй по силе лигах польского чемпионата и 8 забитых мячей.
«Для меня переход из польского чемпионата в Российскую Премьер-Лигу является шагом вперёд. Я счастлив, что оказался в «Урале»! Жду момента, когда приеду в Екатеринбург. Сейчас ещё мало что знаю о нём, но мне известно, что это большой город», — цитирует защитника пресс-служба «Урала».
- 21 июня 2019
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