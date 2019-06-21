Грановская: всегда надеялись, что по окончании карьеры Чех вернётся в «Челси»

Директор «Челси» Марина Грановская прокомментировала возвращение в клуб бывшего вратаря команды Петра Чеха, занявшего должность технического советника.



«Мы рады приветствовать Петра, вернувшегося домой в «Челси». В ходе своей карьеры здесь он был одним из самых преданных и успешных профессионалов, с которыми мы когда-либо имели дело. Мы всегда надеялись, что после завершения карьеры Петр вернётся в «Челси», и рады добавить клубу его опыт и знания игры», — цитирует Грановскую пресс-служба синих.



Чех провёл в «Челси» большую часть профессиональной карьеры. За команду из английской столицы вратарь выступал с 2004 по 2015 год. В составе синих он завоевал 15 трофеев, включая четыре титула Премьер-лиги и один титул Лиги чемпионов. Последние несколько лет Чех провёл в «Арсенале».

Чех: для меня честь вернуться в «Челси»