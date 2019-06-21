«Ливерпуль» не будет продавать Ориги

Нападающий Дивок Ориги не покинет «Ливерпуль» в летнее трансферное окно. Как сообщает Liverpool Echo, мерсисайдский клуб не намерен продавать форварда, несмотря на то что контракт с ним истекает уже через год.



Ранее в СМИ сообщалось, что «Ливерпуль» предложил Ориги новый контракт, однако ответа на данный момент пока не последовало.

Главный тренер команды Юрген Клопп остался доволен выступлением бельгийского футболиста во второй половине минувшего сезона и видит Ориги в составе «Ливерпуля» на будущий сезон.



В минувшем сезоне форвард сыграл в Премьер-лиге 12 матчей, забив 3 мяча и сделав 1 передачу. Ранее заинтересованность в приобретении Дивока проявляли «Эвертон», «Кристал Пэлас» и «Вулверхэмптон».