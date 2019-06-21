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Соперником «Барселоны» в матче за Кубок Гампера станет «Арсенал»

Соперником «Барселоны» в матче за Кубок Гампера станет «Арсенал»
Футбол / Англия 0

Лондонский «Арсенал» примет участие в матче за Кубок Жоана Гампера, сообщает пресс-служба английского клуба.

Вторым участником встречи традиционно станет «Барселона». Матч состоится 4 августа на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне, стартовый свисток прозвучит в 20:00 по местному времени (21:00 мск).

Кубок Жоана Гампера — товарищеский турнир, который ежегодно организуется «Барселоной». Впервые был разыгран в 1966 году по инициативе президента «Барселоны» Энрике Льоде. Трофей был назван в честь легендарного президента-основателя «Барселоны» Жоана Гампера.

«Барселона» в минувшем сезоне завоевала титул чемпиона Испании, опередив ближайшего преследователя в турнирной таблице Примеры на 11 очков. В свою очередь «Арсенал» финишировал пятым в английской Премьер-лиге.

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