Соперником «Барселоны» в матче за Кубок Гампера станет «Арсенал»

Лондонский «Арсенал» примет участие в матче за Кубок Жоана Гампера, сообщает пресс-служба английского клуба.
Вторым участником встречи традиционно станет «Барселона». Матч состоится 4 августа на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне, стартовый свисток прозвучит в 20:00 по местному времени (21:00 мск).
Кубок Жоана Гампера — товарищеский турнир, который ежегодно организуется «Барселоной». Впервые был разыгран в 1966 году по инициативе президента «Барселоны» Энрике Льоде. Трофей был назван в честь легендарного президента-основателя «Барселоны» Жоана Гампера.
«Барселона» в минувшем сезоне завоевала титул чемпиона Испании, опередив ближайшего преследователя в турнирной таблице Примеры на 11 очков. В свою очередь «Арсенал» финишировал пятым в английской Премьер-лиге.
- 21 июня 2019
-
13:58
-
13:42
-
13:28
-
13:22
-
13:10
-
12:52
-
12:47
-
12:38
-
12:23
-
12:06
-
11:55
-
11:45
-
11:39
-
11:35
-
11:26
-
11:16
-
11:06
-
10:55
-
10:42
-
10:27
-
10:20
-
10:17
-
10:01
-
10:01
-
09:40
-
09:36
-
09:24
-
09:22
-
09:05
-
08:51
-
08:21
-
07:22
-
06:57
-
06:25
-
05:47