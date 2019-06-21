Пулишич почти не будет отдыхать, чтобы быстрее присоединиться к «Челси»
Полузащитник Кристиан Пулишич планирует присоединиться к «Челси» сразу после окончания Золотого кубка КОНКАКАФ, не планируя длительного летнего отдыха.
В стан лондонской команды Пулишич может приехать позже из-за участия в составе национальной команды в Золотом кубке. Финал соревнования состоится 7 июля — это через три дня после выхода из отпуска игроков «Челси», которые не привлечены в свои сборные. Как сообщает Evening Standard, американец почти не будет отдыхать, даже если сборная США выиграет турнир.
20-летний Пулишич перешёл в «Челси» из дортмундской «Боруссии» в зимнее трансферное окно. Сумма трансфера составила € 64 млн. Контракт футболиста с английским клубом действителен до окончания сезона-2023/24.
«Челси» представил Пулишича
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