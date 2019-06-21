Мальфатти: Глушаков и Комбаров получили от футбола гораздо больше, чем заслужили

Бывший тренер «Спартака» Аттила Мальфатти поделился мнением о полузащитнике Денисе Глушакове и защитнике Дмитрии Комбарове, которые недавно покинули московский клуб, разорвав контракты по обоюдному согласию сторон.



«Это два обычных игрока, получивших от футбола гораздо больше, чем того заслуживали. За свою карьеру они что-то выиграли только благодаря Массимо Каррере. В ином случае они просто закончили бы с футболом вообще без единого титула», — приводит слова Мальфатти Sport24.



Глушаков перешёл в «Спартак» из «Локомотива» летом 2013 года. В свою очередь Комбаров выступал за красно-белых с 2010 года. С клубом они стали чемпионами России в сезоне-2016/17, а также завоевали Суперкубок страны в 2017 году.

Каким мы запомним Глушакова в «Спартаке». Главное Быль о том, как быстро можно потерять всё: репутацию, любовь и будущее.