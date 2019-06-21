«Спартак» объявил о переходе Понсе из «Ромы»

Нападающий «Ромы» Эсекьель Понсе продолжит карьеру в московском «Спартаке», сообщает пресс-служба красно-белых.



22-летний футболист заключил с российским клубом долгосрочный контракт, условия которого не разглашаются.



«Добро пожаловать в красно-белую семью, Эсекель!» — говорится в сообщении «Спартака».



Ранее сообщалось, что интерес к аргентинскому нападающему также проявлял другой московский клуб в лице ЦСКА.



В минувшем сезоне Понсе выступал в составе афинского АЕКа на правах аренды. Ранее римский клуб отдавал аргентинского футболиста в аренду в «Гранаду», «Ньюэллс Олд Бойз» и «Лилль». В прошлом сезоне Понсе принял участие в 43 матчах во всех турнирах забил 21 гол и отдал 4 результативные передачи.