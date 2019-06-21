ФИФА требует от Ирана разрешения женщинам посещать матчи сборной
Президент ФИФА Джанни Инфантино потребовал от Федерации футбола Ирана предоставить гарантии того, что женщины смогут посещать матчи сборной в квалификации к чемпионату мира 2022 года.
«Увы, но Иран не выполнил данных в марте 2018 года президентом страны Хасаном Роухани обещаний позволить женщинам посещать футбольные матчи. Поэтому я прошу Федерацию футбола Ирана и государственных чиновников не позже чем до 15 июля принять меры и разрешить всем гражданкам Ирана и иностранкам на территории государства покупать билеты и посещать матчи сборной в отборочном турнире к чемпионату мира в Катаре 2022 года, который стартует в сентябре 2019 года», — приводит Reuters текст письма Инфантино президенту Федерации футбола Ирана Мехди Таджу.
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