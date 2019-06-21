Комментатор Okko Спорт Алхазов рассказал, почему нужно смотреть новый сезон АПЛ

Комментатор Okko Спорт Денис Алхазов рассказал, почему, по его мнению, любителям футбола стоит следить за английской Премьер-лигой в сезоне-2019/20.
«Первое: «Манчестер Сити» и «Ливерпуль» точно не станут играть хуже, значит, интрига сохранится. Второе: перестройки и будущее «Челси», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэма». Третье: блин, детка, это Англия! Тут лучшая подача шоу! Англичане эксперты в том, чтобы сделать каждую историю вирусной», — сказал Алхазов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Павлу Пучкову.
Напомним, в рамках контракта Rambler Group и АПЛ онлайн-кинотеатр Okko эксклюзивно покажет прямые трансляции всех матчей английской Премьер-лиги, а также другой связанный с ними контент: аналитические, информационные и развлекательные передачи.
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