Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

Комментатор Okko Спорт Алхазов рассказал, почему нужно смотреть новый сезон АПЛ

Комментатор Okko Спорт Алхазов рассказал, почему нужно смотреть новый сезон АПЛ
Футбол / Англия 0

Комментатор Okko Спорт Денис Алхазов рассказал, почему, по его мнению, любителям футбола стоит следить за английской Премьер-лигой в сезоне-2019/20.

«Первое: «Манчестер Сити» и «Ливерпуль» точно не станут играть хуже, значит, интрига сохранится. Второе: перестройки и будущее «Челси», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэма». Третье: блин, детка, это Англия! Тут лучшая подача шоу! Англичане эксперты в том, чтобы сделать каждую историю вирусной», — сказал Алхазов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Павлу Пучкову.

Напомним, в рамках контракта Rambler Group и АПЛ онлайн-кинотеатр Okko эксклюзивно покажет прямые трансляции всех матчей английской Премьер-лиги, а также другой связанный с ними контент: аналитические, информационные и развлекательные передачи.

«Есть теория, что я племянник Уткина и Стогниенко»
Самый молодой комментатор Okko Спорт Денис Алхазов рассказывает о своих амбициях в проекте и английском футболе.
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент