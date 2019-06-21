«Аталанта» приобрела Муриеля у «Севильи»

«Аталанта» на своём официальном сайте объявила о переходе нападающего Луиса Муриеля из «Севильи».



Условия соглашения между клубом и футболистом не разглашаются. За команду из Бергамо колумбиец будет выступать под номером «9».



Ранее Мурьель уже выступал за итальянские клубы. С 2010 по 2017 год он защищал цвета «Удинезе», «Лечче» и «Сампдории». Вторую половину минувшего сезона провёл на правах аренды в «Фиорентине», где в 23 матчах отметился 9 голами во всех турнирах. За «Севилью» 28-летний нападающий в первой половине сезона-2018/19 сыграл 6 матчей, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.



По итогам прошедшего сезона «Аталанта» заняла третье место в Серии А и завоевала путёвку в Лигу чемпионов.

Мурьель может перейти в «Аталанту» за € 15 млн