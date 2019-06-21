«Урал» выкупил Панюкова у «Зенита»

Президент «Урала» Григорий Иванов подтвердил информацию, что его клуб выкупил контракт форварда Андрея Панюкова у «Зенита».
«Мы выкупили Панюкова у „Зенита“, это правда. По срокам контракта и остальным деталям не хочу говорить», — сказал Иванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
В минувшем сезоне 24-летний игрок выступал в аренде в составе «Урала». В сезоне-2018/19 Панюков провёл в Российской Премьер-Лиге 21 матч (15 из них — в основном составе), в которых забил шесть мячей.
Форвард начал заниматься футболом в школе «Спартака». Затем были «Локомотив», «Мегасфера», «Москва» и «Динамо». 21 июля 2011 года в матче с «Волгой» (0:1) состоялся его дебют в Премьер-Лиге.
Затем Панюков выступал на правах аренды за «Химки», «Спартак-Нальчик», «Балтику» и «Атлантас». Также был в аренде в «Аяччо» и «Браге». 10 августа 2017 года подписал трёхлетний контракт с «Зенитом». Дебютировал за сине-бело-голубых в гостевом матче с «Амкаром» (1:0).
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