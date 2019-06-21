ЦСКА договорился о переходе хорватского защитника Шарлии

Центральный защитник Звонимир Шарлия близок к переходу из хорватского клуба «Славен Белупо» в московский ЦСКА, сообщает Epodravina.hr.

Стороны уже договорились о трансфере игрока на правах аренды с правом выкупа. Ожидается, что завтра, 22 июня, хорват пройдёт медобследование в Австрии.

В сезоне-2018/19 22-летний защитник принял участие в 31 матче чемпионата Хорватии. Его клуб финишировал на седьмом месте в турнирной таблице, одержав 7 побед и 16 раз сыграв вничью в 36 встречах.

Напомним, ранее ЦСКА объявил о полноценном трансфере другого хорватского футболиста — Николы Влашича. Минувшую кампанию 21-летний полузащитник провёл в стане «армейцев» на правах аренды.

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