ЦСКА договорился о переходе хорватского защитника Шарлии
Центральный защитник Звонимир Шарлия близок к переходу из хорватского клуба «Славен Белупо» в московский ЦСКА, сообщает Epodravina.hr.
Стороны уже договорились о трансфере игрока на правах аренды с правом выкупа. Ожидается, что завтра, 22 июня, хорват пройдёт медобследование в Австрии.
В сезоне-2018/19 22-летний защитник принял участие в 31 матче чемпионата Хорватии. Его клуб финишировал на седьмом месте в турнирной таблице, одержав 7 побед и 16 раз сыграв вничью в 36 встречах.
Напомним, ранее ЦСКА объявил о полноценном трансфере другого хорватского футболиста — Николы Влашича. Минувшую кампанию 21-летний полузащитник провёл в стане «армейцев» на правах аренды.
Посмотреть список трансферов клубов Российской Премьер-Лиги можно на «Чемпионате».
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