Мбаппе: имена Роналду, Месси, Роналдиньо и Зидана никогда не забудут

Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе рассказал, кого из футболистов он может причислить к своим любимым игрокам.
«Сложно сделать выбор, потому что футбол сейчас отличается от того, который был 20 лет назад. Я мог бы назвать Пеле, но он играл в 1950-х годах. Сейчас я могу выбрать Роналду, Месси, Марадону, Зидана. Есть много замечательных игроков и трудно выбрать одного, потому что, когда выбираешь одного, забываешь о других, которые тоже сделали отличные карьеры. Но в современной истории футбола это Криштиану Роналду и Лионель Месси, Зидан, Роналдиньо. Эти имена вошли в историю, они никогда не будут забыты», — приводит слова Мбаппе Goal.com со ссылкой на ESPN FC.
В завершившемся сезоне Мбаппе сыграл за «ПСЖ» 43 матча. На счету нападающего 39 забитых мячей и 17 результативных передач.
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