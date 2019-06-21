Сульшер дал согласие на продажу Погба

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер дал согласие на продажу полузащитника команды Поля Погба, утверждает Daily Star.

По информации источника, наставник «красных дьяволов» готов расстаться с 26-летним хавбеком. Вырученные с потенциальной продажи французского игрока средства норвежский специалист рассчитывает потратить на укрепление состава команды.

В завершившемся сезоне Погба в 35 матчах английского национального чемпионата стал автором 13 забитых мячей (7 — с пенальти) и 9 результативных передач, а также получил 6 жёлтых карточек. Контракт игрока с «Манчестер Юнайтед» действует до лета 2021 года. Рыночная трансферная стоимость игрока на сегодняшний день составляет € 100 млн. Главными претендентами на француза считаются «Реал» и «Ювентус».