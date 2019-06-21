«Манчестер Юнайтед» готов продать Лукаку за £ 75 млн

Боссы «Манчестер Юнайтед» ещё не получали предложения о приобретении нападающего Ромелу Лукаку, которое соответствовало бы их требованием. «Красные дьяволы» хотят выручить с продажи 26-летнего бельгийца £ 75 млн (около $ 84,1 млн), сообщает Sky Sports.

Главным претендентом на Лукаку считается «Интер», но миланский клуб вряд ли сможет продвинуться в вопросе трансфера до 30 июня, посколько только тогда с него будут сняты санкции за нарушение финансового фэйр-плей.

Источники английского издания сообщают, что «Интеру» понадобится заработать на продаже игроков около £ 30 млн (примерно € 33,6 млн), чтобы купить форварда «МЮ».

Ромелу выступает за манкунианцев с лета 2017 года. В сезоне-2018/19 бельгиец забил 12 голов в 32 матчах английской Премьер-лиги. Контракт игрока рассчитан до 30 июня 2022 года.