Цорн: для «Спартака» условия сделки по Понсе были исключительно выгодными

Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн прокомментировал подписание красно-белыми форварда «Ромы» Эсекьеля Понсе.

«В первую очередь Эсекьель привлёк нас своей статистикой в прошлом сезоне, став вторым бомбардиром чемпионата Греции. Он хорош в завершении. И важно, что тренерский штаб считает его стиль подходящим под ту игру, которую хочет поставить.

Мы сразу отметили, что Понсе заинтересован в переходе к нам. Парень хочет развиваться и расти. А вот переговоры с «Ромой» шли непросто. Но римлян можно понять, ведь аргентинец – молодой, перспективный игрок.

Что касается суммы трансфера, то по договоренности между клубами разглашать условия сделки мы не можем. Но могу отметить, что для «Спартака» они были исключительно выгодными.

Возможно, уже завтра Эсекьель получит игровое время в товарищеском матче с «Сочи». Подписание этого талантливого футболиста – первый шаг в построении обновлённой команды. Надеемся, что уже в скором времени Понсе ярко проявит себя в «Спартаке», — передаёт слова Цорна корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.