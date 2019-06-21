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Самедов покинет «Крылья Советов» по обоюдному согласию

Самедов покинет «Крылья Советов» по обоюдному согласию
Футбол / РПЛ 0

Председатель совета директоров «Крыльев Советов» Александр Фетисов сообщил, что полузащитник команды Александр Самедов покинет самарский клуб.

«Решили расстаться по обоюдному согласию. Это, с одной стороны, и хорошо, будут играть самарские воспитанники», — приводит слова Фетисова «Комсомольская правда — Самара».

Самедов перешёл в «Крылья Советов» в январе этого года из «Спартака» на правах свободного агента. Всего в составе самарской команды 34-летний хавбек сыграл 9 матчей. На счету футболиста три результативные передачи. Ранее игрок также выступал за «Локомотив», «Москву» и «Динамо». В составе сборной России полузащитник провёл 53 матча и забил 7 мячей. На чемпионате мира 2018 года он сыграл во всех пяти матчах команды.

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