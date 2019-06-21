Самедов покинет «Крылья Советов» по обоюдному согласию
Председатель совета директоров «Крыльев Советов» Александр Фетисов сообщил, что полузащитник команды Александр Самедов покинет самарский клуб.
«Решили расстаться по обоюдному согласию. Это, с одной стороны, и хорошо, будут играть самарские воспитанники», — приводит слова Фетисова «Комсомольская правда — Самара».
Самедов перешёл в «Крылья Советов» в январе этого года из «Спартака» на правах свободного агента. Всего в составе самарской команды 34-летний хавбек сыграл 9 матчей. На счету футболиста три результативные передачи. Ранее игрок также выступал за «Локомотив», «Москву» и «Динамо». В составе сборной России полузащитник провёл 53 матча и забил 7 мячей. На чемпионате мира 2018 года он сыграл во всех пяти матчах команды.
Самедов: вариант с одним из азербайджанских клубов вполне возможен
- 21 июня 2019
-
20:06
-
19:46
-
19:30
-
19:25
-
19:01
-
19:00
-
18:42
-
18:41
-
18:26
-
18:13
-
18:08
-
17:50
-
17:42
-
17:26
-
17:22
-
17:16
-
17:14
-
16:54
-
16:48
-
16:44
-
16:36
-
16:27
-
16:24
-
16:17
-
16:06
-
15:41
-
15:26
-
15:23«Спартак» отдал за Понсе € 9 млн Эксклюзив
-
15:08
-
15:06
-
15:02
-
14:45
-
14:36
-
14:32
-
14:17
Партнерский контент