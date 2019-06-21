Московское «Динамо» разгромило «Рудар» в товарищеском матче

Московское «Динамо» в Словении провело товарищескую встречу с «Рударом» из Веленье. Игра завершилась победой российской команды со счётом 3:0.

Автором первого гола стал хавбек Самба Соу, отличившийся на 6-й минуте. До перерыва преимущество бело-голубых увеличил полузащитник Вячеслав Грулёв, отправивший мяч в ворота соперника после передачи нападающего Кирилла Панченко. Хавбек Фёдор Черных на 66-й минуте довёл счёт до разгромного, голевой пас отдал защитник Иван Темников.

«Динамо» завершило минувший сезон на 12-м месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В 30 матчах столичная команда одержала 6 побед, 15 раз сыграла вничью и потерпела 9 поражений.

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