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Московское «Динамо» разгромило «Рудар» в товарищеском матче

Московское «Динамо» разгромило «Рудар» в товарищеском матче
Футбол / РПЛ 0

Московское «Динамо» в Словении провело товарищескую встречу с «Рударом» из Веленье. Игра завершилась победой российской команды со счётом 3:0.

Автором первого гола стал хавбек Самба Соу, отличившийся на 6-й минуте. До перерыва преимущество бело-голубых увеличил полузащитник Вячеслав Грулёв, отправивший мяч в ворота соперника после передачи нападающего Кирилла Панченко. Хавбек Фёдор Черных на 66-й минуте довёл счёт до разгромного, голевой пас отдал защитник Иван Темников.

«Динамо» завершило минувший сезон на 12-м месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В 30 матчах столичная команда одержала 6 побед, 15 раз сыграла вничью и потерпела 9 поражений.

Посмотреть список трансферов клубов РПЛ можно на «Чемпионате».

Товарищеские матчи (клубы)
21 июня 2019, пятница. 18:30 МСК
Динамо М
Москва, Россия
3 : 0
Рудар В
Веленье, Словения
1:0 – Соу – 6, 2:0 – Грулёв – 30, 3:0 – Черных – 66
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