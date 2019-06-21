Дубли Заболотного и Шатова помогли «Зениту» разгромить «Ваккер»

«Зенит» провёл товарищеский матч с австрийским клубом «Ваккер». Встреча состоялась в Санкт-Ульрих-ам-Пиллерзе на стадионе «Шпортцентрум» и завершилась со счётом 6:1 в пользу российской команды.

В составе «Зенита» по дублю оформили полузащитник Олег Шатов и нападающий Антон Заболотный. Ещё по одному мячу в актив записали хавбеки Эмилиано Ригони и Александр Ерохин. Автором единственного гола «Ваккера» стал форвард Александер Грюндлер, реализовавший пенальти.

В сезоне-2018/19 «Зенит» стал чемпионом Российской Премьер-Лиги. Клуб из Санкт-Петербурга в 30 матчах одержал 20 побед, 4 раза сыграл вничью и потерпел 6 поражений.

В следующей товарищеской встрече «Зенит» сыграет с болгарским «Левски». Матч состоится 25 июня и начнётся в 17:30 мск.