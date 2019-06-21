Лодыгин: возвращение в Россию даже не рассматриваю

Голкипер «Зенита» Юрий Лодыгин прокомментировал ситуацию со своим будущим. Вторую часть минувшего сезона 29-летний вратарь провёл в аренде в греческом «Олимпиакосе».

«Я не готов рассматривать предложения из России. Единственный клуб из России, где я, возможно, хотел бы играть, — это „Зенит“, но сейчас возвращение в Россию даже не рассматриваю. На данный момент я свободный агент, у меня были некоторые предложения из Европы, но это не совсем те варианты, где хотел бы играть. Буду выжидать, смотреть дальше, для меня сейчас важно как можно чаще играть», — приводит слова Лодыгина ТАСС.

В «Зенит» Лодыгин перешёл летом 2013 года из греческого «Ксанти». Трансфер голкипера обошёлся сине-бело-голубым в € 0,8 млн.