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Игроку «Депортиво» наложили 70 швов после полученного удара ногой в лицо

Игроку «Депортиво» наложили 70 швов после полученного удара ногой в лицо
Футбол / Испания 0

Полузащитник «Депортиво» Алекс Бергантиньос уже выписан из больницы, сообщает AS.

В первом стыковом матче за место в Примере хавбек получил удар ногой в голову. Он сразу же был доставлен в одну из клиник Ла-Коруньи, где ему была сделана операция. 34-летнему хавбеку было наложено 70 швов на повреждённые участки лица.

Видео доступно в «твиттере» El Chiringuito.

Футболист уже поинтересовался, сможет ли он принять участие в ответной игре с «Мальоркой», которая состоится уже послезавтра. Однако врачи исключили участие полузащитника в игре.

В сезоне-2018/19 Бергантиньос принял участие в 37 матчах на клубном уровне. На счету хавбека 2 забитых мяча и 2 результативные передачи. Контракт игрока с «Депортиво» рассчитан до 30 июня этого года.

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