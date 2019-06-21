Украинский футболист, отказавшийся играть в России, пойдёт в Верховную Раду
Защитник «Карпат» Артём Федецкий, который ранее наотрез отказался от перехода в один из российских клубов, будет баллотироваться в Верховную Раду. Об этом сообщает телеграм-канал «Тысячный».
По информации источника, футболист будет баллотироваться в парламент Украины по 118 мажоритарному избирательному округу, который находится во Львовской области. Представлять 34-летний игрок будет партию действующего президента страны Владимира Зеленского «Слуга народа».
Федецкий является воспитанником донецкого «Шахтёра». В своей карьере защитник, помимо «горняков», поиграл также за киевский «Арсенал», «Харьков», «Днепр» и немецкий «Дармштадт 98». В составе сборной Украины футболист сыграл 53 матча и забил 2 мяча.
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