Украинский футболист, отказавшийся играть в России, пойдёт в Верховную Раду

Защитник «Карпат» Артём Федецкий, который ранее наотрез отказался от перехода в один из российских клубов, будет баллотироваться в Верховную Раду. Об этом сообщает телеграм-канал «Тысячный».

По информации источника, футболист будет баллотироваться в парламент Украины по 118 мажоритарному избирательному округу, который находится во Львовской области. Представлять 34-летний игрок будет партию действующего президента страны Владимира Зеленского «Слуга народа».

Федецкий является воспитанником донецкого «Шахтёра». В своей карьере защитник, помимо «горняков», поиграл также за киевский «Арсенал», «Харьков», «Днепр» и немецкий «Дармштадт 98». В составе сборной Украины футболист сыграл 53 матча и забил 2 мяча.