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Агент: в «Ювентусе» Сарри нужен такой игрок, как Жоржиньо

Агент: в «Ювентусе» Сарри нужен такой игрок, как Жоржиньо
Футбол / Англия 0

Жоао Сантос, агент полузащитника лондонского «Челси» и национальной команды Италии Жоржиньо, поделился мнением о возможном переходе своего клиента в туринский «Ювентус».

«Маурицио Сарри нужен такой игрок, как Жоржиньо, чтобы показывать свой футбол. Я пока не знаю трансферную стратегию «Ювентуса», но посмотрим. Сарри только недавно занял пост главного тренера, он всё решит с Фабио Паратичи. Слышу, что они говорят о целях на трансферном рынке, но спортивный директор не позвонит мне, пока сначала не свяжется с «Челси», — сказал агент в интервью Radio Kiss Kiss Napoli.

Ранее Жоржиньо выступал под руководством Сарри в «Наполи» и «Челси». В минувшем сезоне итальянский хавбек забил 2 гола в 37 матчах английской Премьер-лиги.

Агент Жоржиньо не исключил перехода игрока в «Ювентус»
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