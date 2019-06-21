Агент: в «Ювентусе» Сарри нужен такой игрок, как Жоржиньо

Жоао Сантос, агент полузащитника лондонского «Челси» и национальной команды Италии Жоржиньо, поделился мнением о возможном переходе своего клиента в туринский «Ювентус».

«Маурицио Сарри нужен такой игрок, как Жоржиньо, чтобы показывать свой футбол. Я пока не знаю трансферную стратегию «Ювентуса», но посмотрим. Сарри только недавно занял пост главного тренера, он всё решит с Фабио Паратичи. Слышу, что они говорят о целях на трансферном рынке, но спортивный директор не позвонит мне, пока сначала не свяжется с «Челси», — сказал агент в интервью Radio Kiss Kiss Napoli.

Ранее Жоржиньо выступал под руководством Сарри в «Наполи» и «Челси». В минувшем сезоне итальянский хавбек забил 2 гола в 37 матчах английской Премьер-лиги.