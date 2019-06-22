«Интер» договорился о трансфере хавбека «Сассуоло» Сенси

Миланский «Интер» близок к приобретению полузащитника «Сассуоло» Стефано Сенси. Стороны уже согласовали условия сделки, сообщает Sky Sport Italia.

Сенси перейдёт в стан чёрно-синих на правах годичной аренды с правом выкупа. За аренду игрока миланский клуб заплатит € 5 млн, а за полноценный трансфер — € 25 млн.

Стефано станет первым приобретением нового главного тренера «Интера» Антонио Конте. Ранее сообщалось об интересе к 23-летнему итальянцу со стороны «Милана».

Сенси выступает за «Сассуоло» с 2016 года. Ранее он защищал цвета «Сан-Марино» и «Чезены». Контракт хавбека рассчитан до 30 июня 2020 года.

В минувшем сезоне Стефано забил 2 гола и отдал 4 результативные передачи в 28 матчах итальянской Серии А.