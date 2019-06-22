Тостао поставил Месси на второе место в списке лучших футболистов в истории

Бывший игрок сборной Бразилии Тостао считает, что только один игрок в истории футбола был лучше нынешнего капитана «Барселоны» и сборной Аргентины Лионеля Месси.

«Для меня всё предельно ясно: Месси — лучший игрок мира. Он мастерский распасовщик и фантастический бомбардир. Я бы сказал так: Криштиану — более совершённый завершитель атак, но Месси — лучший игрок мира. Месси превосходит Марадону в техническом компоненте и он более стабилен. Впереди него только Пеле», — приводит слова Тостао Maisfutebol.

Всего на клубном уровне Месси провёл 687 матчей и забил 603 мяча. В составе сборной Аргентины 31-летний нападающий сыграл 132 матча и забил 68 мячей. Среди действующих игроков больше него в играх за национальные команды забивал только Криштиану Роналду — 88 голов.