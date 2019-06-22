Тостао поставил Месси на второе место в списке лучших футболистов в истории

Бывший игрок сборной Бразилии Тостао считает, что только один игрок в истории футбола был лучше нынешнего капитана «Барселоны» и сборной Аргентины Лионеля Месси.
«Для меня всё предельно ясно: Месси — лучший игрок мира. Он мастерский распасовщик и фантастический бомбардир. Я бы сказал так: Криштиану — более совершённый завершитель атак, но Месси — лучший игрок мира. Месси превосходит Марадону в техническом компоненте и он более стабилен. Впереди него только Пеле», — приводит слова Тостао Maisfutebol.
Всего на клубном уровне Месси провёл 687 матчей и забил 603 мяча. В составе сборной Аргентины 31-летний нападающий сыграл 132 матча и забил 68 мячей. Среди действующих игроков больше него в играх за национальные команды забивал только Криштиану Роналду — 88 голов.
- 22 июня 2019
-
01:55
-
01:27
-
00:54
-
00:44
-
00:21
-
00:19
-
00:04
- 21 июня 2019
-
23:54
-
23:34
-
23:31
-
23:02
-
22:59
-
22:39
-
22:15
-
22:08
-
22:00
-
21:53
-
21:48
-
21:32
-
21:17
-
21:12
-
20:51
-
20:47
-
20:19
-
20:16
-
20:06
-
19:46
-
19:30
-
19:25
-
19:01
-
19:00
-
18:42
-
18:41
-
18:26
-
18:13