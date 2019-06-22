Вида: Срна как вино, с годами становится всё лучше и лучше

Защитник сборной Хорватии и турецкого «Бешикташа» Домагой Вида прокомментировал возвращение Дарио Срны в донецкий «Шахтёр». Напомним, Срна завершил выступления в «Кальяри» и присоединится к тренерскому штабу Луиша Каштру.

«Он был первым, кто поздравил меня с чемпионством «Динамо», хотя мы обошли именно его «Шахтёр». Да и вообще, знаете, Срна как вино, с годами становится всё лучше и лучше», — приводит слова Виды пресс-служба УЕФА.

Дарио выступал в составе оранжево-чёрных с 2003 по 2018 год и установил абсолютный рекорд донецкого клуба по количеству игр. За 15 лет в «Шахтёре» Срна провёл 536 матчей и забил 49 голов, завоевав с командой 26 трофеев: Кубок УЕФА, 10 чемпионств, 7 Кубков и 8 Суперкубков Украины.