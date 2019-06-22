Вида: Срна как вино, с годами становится всё лучше и лучше
Защитник сборной Хорватии и турецкого «Бешикташа» Домагой Вида прокомментировал возвращение Дарио Срны в донецкий «Шахтёр». Напомним, Срна завершил выступления в «Кальяри» и присоединится к тренерскому штабу Луиша Каштру.
«Он был первым, кто поздравил меня с чемпионством «Динамо», хотя мы обошли именно его «Шахтёр». Да и вообще, знаете, Срна как вино, с годами становится всё лучше и лучше», — приводит слова Виды пресс-служба УЕФА.
Дарио выступал в составе оранжево-чёрных с 2003 по 2018 год и установил абсолютный рекорд донецкого клуба по количеству игр. За 15 лет в «Шахтёре» Срна провёл 536 матчей и забил 49 голов, завоевав с командой 26 трофеев: Кубок УЕФА, 10 чемпионств, 7 Кубков и 8 Суперкубков Украины.
Срна вернулся в «Шахтёр» и войдёт в тренерский штаб
- 22 июня 2019
-
01:55
-
01:27
-
00:54
-
00:44
-
00:21
-
00:19
-
00:04
- 21 июня 2019
-
23:54
-
23:34
-
23:31
-
23:02
-
22:59
-
22:39
-
22:15
-
22:08
-
22:00
-
21:53
-
21:48
-
21:32
-
21:17
-
21:12
-
20:51
-
20:47
-
20:19
-
20:16
-
20:06
-
19:46
-
19:30
-
19:25
-
19:01
-
19:00
-
18:42
-
18:41
-
18:26
-
18:13
Партнерский контент