Манолас согласовал личный контракт с «Наполи»
Греческий защитник «Ромы» Костас Манолас близок к переходу в «Наполи», сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.
По информации источника, стороны согласовали условия личного контракта, в том числе права на использование имиджа игрока. Для завершения сделки «Наполи» осталось договориться с римским клубом о сумме трансфера. Напомним, сумма отступных в контракте Маноласа составляет € 36 млн.
27-летний футболист перешёл в «Рому» летом 2014 года из «Олимпиакоса». Сумма трансфера составила € 15 млн. В минувшем сезоне Манолас провёл 27 матчей в итальянской Серии А, в которых отметился 1 забитым мячом, 1 результативной передачей и 6 жёлтыми карточками. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.
Лидер обороны «Ромы» не исключил перехода в «Ювентус»
- 22 июня 2019
-
02:40
-
01:55
-
01:27
-
00:54
-
00:44
-
00:21
-
00:19
-
00:04
- 21 июня 2019
-
23:54
-
23:34
-
23:31
-
23:02
-
22:59
-
22:39
-
22:15
-
22:08
-
22:00
-
21:53
-
21:48
-
21:32
-
21:17
-
21:12
-
20:51
-
20:47
-
20:19
-
20:16
-
20:06
-
19:46
-
19:30
-
19:25
-
19:01
-
19:00
-
18:42
-
18:41
-
18:26
Партнерский контент