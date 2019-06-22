Манолас согласовал личный контракт с «Наполи»

Греческий защитник «Ромы» Костас Манолас близок к переходу в «Наполи», сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По информации источника, стороны согласовали условия личного контракта, в том числе права на использование имиджа игрока. Для завершения сделки «Наполи» осталось договориться с римским клубом о сумме трансфера. Напомним, сумма отступных в контракте Маноласа составляет € 36 млн.

27-летний футболист перешёл в «Рому» летом 2014 года из «Олимпиакоса». Сумма трансфера составила € 15 млн. В минувшем сезоне Манолас провёл 27 матчей в итальянской Серии А, в которых отметился 1 забитым мячом, 1 результативной передачей и 6 жёлтыми карточками. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.