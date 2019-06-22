Сборная Чили одержала вторую победу на Кубке Америки, обыграв Эквадор

В матче 2-го тура группового этапа Кубка Америки сборная Чили встретилась с национальной командой Эквадора. Игра прошла на стадионе «Арена Фонте-Нова — Отавиу Мангабэйра» в Салвадоре и завершилась победой чилийцев со счётом 2:1.

Голами в составе победителей отметились полузащитник Хосе Фуэнсалида и нападающий Алексис Санчес. Единственный мяч в составе сборной Эквадора забил форвард Эннер Валенсия с пенальти.

На 89-й минуте главный арбитр встречи Патрисио Лоустау показал красную карточку защитнику сборной Эквадора Габриэлю Ачильеру, который был вынужден покинуть поле и оставить свою команду в меньшинстве.

Чилийцы победили эквадорцев 2:1 и, набрав шесть очков, лидируют в группе C. В следующем туре национальная команда Чили проведёт матч со сборной Уругвая 25 июня, а команда Эквадора в этот же день сыграет со сборной Японии.