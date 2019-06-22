Красивый гол Санчеса — в видеообзоре матча Чили — Эквадор

В матче 2-го тура группового этапа Кубка Америки сборная Чили встречалась с национальной командой Эквадора. Игра прошла на стадионе «Арена Фонте-Нова — Отавиу Мангабэйра» в Салвадоре и завершилась победой чилийцев со счётом 2:1.
Первый мяч был уже на 8-й минуте встречи. Чилийский полузащитник Хосе Фуэнсалида красивым ударом слёта неотразимо пробил в левый угол ворот при подаче углового. На 26-й минуте форвард сборной Эквадора Эннер Валенсия восстановил равновесие в матче, реализовав 11-метровый удар. Окончательный счёт установил нападающий чилийцев Алексис Санчес, забив потрясающим ударом с передачи Чарлеса Арангеса.
На 89-й минуте главный арбитр встречи Патрисио Лоустау показал красную карточку защитнику сборной Эквадора Габриэлю Ачильеру.
Чилийцы победили эквадорцев 2:1 и, набрав шесть очков, досрочно вышли из группы C. В следующем туре Чили сыграет с Уругваем, а Эквадор — с Японией. Оба матча пройдут 25 июня.
- 22 июня 2019
-
06:32
-
06:08
-
04:43
-
04:07
-
02:40
-
01:55
-
01:27
-
00:54
-
00:44
-
00:21
-
00:19
-
00:04
- 21 июня 2019
-
23:54
-
23:34
-
23:31
-
23:02
-
22:59
-
22:39
-
22:15
-
22:08
-
22:00
-
21:53
-
21:48
-
21:32
-
21:17
-
21:12
-
20:51
-
20:47
-
20:19
-
20:16
-
20:06
-
19:46
-
19:30
-
19:25
-
19:01