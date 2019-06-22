Красивый гол Санчеса — в видеообзоре матча Чили — Эквадор

В матче 2-го тура группового этапа Кубка Америки сборная Чили встречалась с национальной командой Эквадора. Игра прошла на стадионе «Арена Фонте-Нова — Отавиу Мангабэйра» в Салвадоре и завершилась победой чилийцев со счётом 2:1.

Первый мяч был уже на 8-й минуте встречи. Чилийский полузащитник Хосе Фуэнсалида красивым ударом слёта неотразимо пробил в левый угол ворот при подаче углового. На 26-й минуте форвард сборной Эквадора Эннер Валенсия восстановил равновесие в матче, реализовав 11-метровый удар. Окончательный счёт установил нападающий чилийцев Алексис Санчес, забив потрясающим ударом с передачи Чарлеса Арангеса.

На 89-й минуте главный арбитр встречи Патрисио Лоустау показал красную карточку защитнику сборной Эквадора Габриэлю Ачильеру.

Чилийцы победили эквадорцев 2:1 и, набрав шесть очков, досрочно вышли из группы C. В следующем туре Чили сыграет с Уругваем, а Эквадор — с Японией. Оба матча пройдут 25 июня.