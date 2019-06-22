Неймар поддержал партнёров по сборной перед матчем с Перу

Нападающий французского «Пари Сен-Жермен» Неймар навестил сборную Бразилии перед игрой заключительного тура группового этапа Кубка Америки с Перу.

Напомним, что бразильцы делят лидерство со сборной Перу в группе A, набрав четыре очка. Матч между командами состоится 22 июня в 22:00 мск. В этот же день Боливия сыграет с Венесуэлой.

Неймар пропускает Кубок Америки из-за травмы, полученной в товарищеском матче со сборной Катара перед стартом турнира.

В завершившемся сезоне на клубном уровне Неймар принял участие в 28 играх. На счету нападающего 23 забитых мяча и 13 результативных передач. Контракт бразильца с «ПСЖ» рассчитан до лета 2022 года. Ранее появилась информация, что футболист вернётся в испанскую «Барселону», за которую выступал с 2013 по 2017 год.