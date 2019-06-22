Кафу стал послом ЧМ-2022

Экс-защитник сборной Бразилии Кафу был выбран послом будущего чемпионата мира, финальная часть которого должна пройти в ноябре-декабре 2022 года в Катаре.
Торжественная церемония прошла в родном городе бразильца Сан-Паулу. На ней также присутствовали бывшие знаменитые игроки «Барселоны» Хави и Самуэль Это'о.
«Для меня честь и привилегия стать частью команды, которая обеспечит проведение чемпионата мира в Катаре. Чемпионат мира сыграл ведущую роль в моей жизни, можно даже сказать, что с самого рождения. Как многие знают, я родился во время знаменитого матча Бразилия — Англия на чемпионате мира 1970 года. Можно сказать, что это определило мою судьбу — вся моя жизнь связана со спортом», — цитирует Кафу сайт организаторов турнира.
49-летний Кафу является двукратным чемпионом мира. В составе сборной Бразилии он выигрывал турнир в 1994 и 2002 годах.
Мировое первенство в Катаре состоится с 21 ноября по 18 декабря 2022 года. Матчи турнира пройдут в семи городах — Дохе, Лусаиле, Аль-Вакре, Аль-Хоре, Аль-Райане, Умм-Салале и Мадинат-аш-Шамале.
18 июня бывший президент УЕФА Мишель Платини был взят под стражу во Франции по подозрению в коррупции во время выборов места проведения чемпионата мира по футболу 2022 года.
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