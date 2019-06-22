Источник: Филиппо Индзаги возглавит «Беневенто»
Бывший футболист «Милана» Филиппо Индзаги возглавит итальянский «Беневенто», выступающий в серии В, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.
45-летний специалист должен сменить Кристиана Букки, который занимает на пост главного тренера команды на текущий момент.
Ранее Филиппо Индзаги тренировал «Милан», «Венецию» и «Болонью».
В сезоне-2018/19 «Беневенто» занял третье место в серии B, набрав 60 очков в 36 матчах. По итогам сезона клуб получил право сыграть в плей-офф за выход в высший итальянский дивизион — серию А. Однако проиграл по сумме двух матчей «Читтаделле». Несмотря на победу в первой игре 2:1, будущий клуб Индзаги с треском проиграл сопернику в домашнем матче 0:3 и выбыл из плей-офф.
Буффон: Индзаги станет великим тренером
- 22 июня 2019
-
08:07
-
07:49
-
07:11
-
06:32
-
06:08
-
04:43
-
04:07
-
02:40
-
01:55
-
01:27
-
00:54
-
00:44
-
00:21
-
00:19
-
00:04
- 21 июня 2019
-
23:54
-
23:34
-
23:31
-
23:02
-
22:59
-
22:39
-
22:15
-
22:08
-
22:00
-
21:53
-
21:48
-
21:32
-
21:17
-
21:12
-
20:51
-
20:47
-
20:19
-
20:16
-
20:06
-
19:46
Партнерский контент