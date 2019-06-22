Делф может уйти из «Манчестер Сити»
Защитник сборной Англии и «Манчестер Сити» Фабиан Делф может покинуть стан «горожан», сообщает Daily Mail.
По информации источника, 29-летний английский футболист уйдёт в другу команду, если «Манчестер Сити» удастся приобрести полузащитника «Атлетико» Родри. С появлением нового игрока количество игрового времени у Делфа станет ещё меньше, и это может сподвигнуть защитника на переход.
Делф выступает в составе «Манчестер Сити» с 2015 года. В минувшем сезоне защитник в 11 матчах английской Премьер-лиги отдал одну результативную передачу. Также Делф с 2014 года выступает за национальную команду Англии.
«Манчестер Сити» стал чемпионом Англии по итогам сезона-2018/19. Для команды Хосепа Гвардиолы этот титул стал вторым подряд.
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