Делф может уйти из «Манчестер Сити»

Защитник сборной Англии и «Манчестер Сити» Фабиан Делф может покинуть стан «горожан», сообщает Daily Mail.



По информации источника, 29-летний английский футболист уйдёт в другу команду, если «Манчестер Сити» удастся приобрести полузащитника «Атлетико» Родри. С появлением нового игрока количество игрового времени у Делфа станет ещё меньше, и это может сподвигнуть защитника на переход.



Делф выступает в составе «Манчестер Сити» с 2015 года. В минувшем сезоне защитник в 11 матчах английской Премьер-лиги отдал одну результативную передачу. Также Делф с 2014 года выступает за национальную команду Англии.

«Манчестер Сити» стал чемпионом Англии по итогам сезона-2018/19. Для команды Хосепа Гвардиолы этот титул стал вторым подряд.