Голкипер «Челси» перейдёт в «ПСЖ»
Голкипер «Челси» Марчин Булка в ближайшее время станет футболистом французского «Пари Сен-Жермен». Об этом сообщает Le Parisien.
Французскому клубу поляк достанется бесплатно — в конце июня истекает его контракт с синими. Соглашение с «ПСЖ» будет рассчитано на три сезона — до 2022 года.
За три сезона в «Челси» Булка играл за взрослую команду лишь на предсезонных турнирах в США, а в официальных матчах редко попадал даже в заявку. В сезоне-2018/19 голкипер провёл пять матчей в чемпионате дублирующих составов английской Премьер-лиги.
До переезда в столицу Великобритании Марчин выступал за польский клуб «Эскола» Варшава. На его счету семь матчей за различные молодёжные сборные Польши.
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