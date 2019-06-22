Голкипер «Челси» перейдёт в «ПСЖ»

Голкипер «Челси» Марчин Булка в ближайшее время станет футболистом французского «Пари Сен-Жермен». Об этом сообщает Le Parisien.



Французскому клубу поляк достанется бесплатно — в конце июня истекает его контракт с синими. Соглашение с «ПСЖ» будет рассчитано на три сезона — до 2022 года.



За три сезона в «Челси» Булка играл за взрослую команду лишь на предсезонных турнирах в США, а в официальных матчах редко попадал даже в заявку. В сезоне-2018/19 голкипер провёл пять матчей в чемпионате дублирующих составов английской Премьер-лиги.

До переезда в столицу Великобритании Марчин выступал за польский клуб «Эскола» Варшава. На его счету семь матчей за различные молодёжные сборные Польши.