Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

Ибрагимович и Руни примут участие в Матче звёзд MLS с «Атлетико»

Ибрагимович и Руни примут участие в Матче звёзд MLS с «Атлетико»
Футбол / Прочие турниры 0

Главная футбольная лига (MLS) на странице в «Твиттере» представила состав сборной на Матч звёзд, который состоится 31 июля. Игроки, которые представят лигу в матче, были выбраны при помощи голосования болельщиков.

В команду попали такие футболисты, как бывший нападающий туринского «Ювентуса», «Барселоны» и «Милана» Златан Ибрагимович, а также экс-игроки «Манчестер Юнайтед» Нани и Уэйн Руни.

Напомним, в Матче звёзд MLS, который проводится ежегодно, сборная лиги встречается с приглашённой командой из другого чемпионата. В текущем году соперником сборной MLS станет мадридский «Атлетико».

Сборная звёзд MLS: Гузан, Зуси, Гонсалес Пирес, Циммерман, Дос Сантос, Мартинес, Барко, Нани, Руни, Вела, Ибрагимович.

Ибрагимович — самый высокооплачиваемый футболист MLS в сезоне
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент