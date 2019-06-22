Ибрагимович и Руни примут участие в Матче звёзд MLS с «Атлетико»
Главная футбольная лига (MLS) на странице в «Твиттере» представила состав сборной на Матч звёзд, который состоится 31 июля. Игроки, которые представят лигу в матче, были выбраны при помощи голосования болельщиков.
В команду попали такие футболисты, как бывший нападающий туринского «Ювентуса», «Барселоны» и «Милана» Златан Ибрагимович, а также экс-игроки «Манчестер Юнайтед» Нани и Уэйн Руни.
Напомним, в Матче звёзд MLS, который проводится ежегодно, сборная лиги встречается с приглашённой командой из другого чемпионата. В текущем году соперником сборной MLS станет мадридский «Атлетико».
Сборная звёзд MLS: Гузан, Зуси, Гонсалес Пирес, Циммерман, Дос Сантос, Мартинес, Барко, Нани, Руни, Вела, Ибрагимович.
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