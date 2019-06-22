Главный тренер «Шахтёра» Каштру: с большой грустью смотрю на «Донбасс Арену»

Новый главный тренер донецкого «Шахтёра» Луиш Каштру высказался о политической ситуации в Украине. Напомним, из-за напряжённой ситуации в регионе «Шахтёр» не проводит домашние матчи на стадионе «Донбасс Арена».



«Сложно говорить на эту тему. Мы знаем, мир знает, что происходит. Не буду высказывать никакого мнения. Когда такое происходит в Украине или других странах, я, как брат, сын и отец, надеюсь, что будет мир. Хочу, чтобы всё это закончилось. Главное, чтобы люди были счастливы и довольны. У всех нас есть определённая обязанность работать, чтобы наши дети в будущем были счастливы.

С большой грустью смотрю на наш стадион в Донецке — мы не можем там играть. Не можем иметь рядом всех, кто действительно нас любит. Реалии таковы. Постараемся радовать всех, кто нас любит, чем можем. Даже те, кто далеко от нас, знают, что администрация и президент «Шахтера» — все стараются сохранять болельщиков счастливыми", — приводит слова Каштру официальный сайт «Шахтёра».