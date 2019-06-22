«Наполи» готов отпустить Кулибали в «Манчестер Сити» за € 120 млн
Защитник «Наполи» Калиду Кулибали может стать игроком «Манчестер Сити», сообщает Tuttosport.
По информации источника, президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис готов отпустить 27-летнего сенегальского футболиста, если сумма трансфера составит € 120 млн. Отмечается, что главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола настаивает на том, чтобы клуб приобрёл Кулибали. Ранее сообщалось, что «горожане» готовы предложить € 95 млн за сенегальского защитника.
Кулибали защищает цвета «Наполи» с 2014 года. В минувшем сезоне сенегальский защитник принял участие в 35 матчах итальянской Серии А, в которых записал на свой счёт два мяча и две результативные передачи, а также получил 10 жёлтых и одну красную карточки.
«Манчестер Сити» готов предложить «Наполи» € 95 млн за Кулибали
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