«Арсенал» может обменять Бельерина на Витоло

Лондонский «Арсенал» готов расстаться с испанским защитником Эктором Бельерином. Об этом сообщает The Telegraph. Футболистом длительное время интересуется «Атлетико» Мадрид.



Частью сделки может стать Витоло, в чьих услугах заинтересован наставник «канониров» Унаи Эмери. Напомним, Витоло играл под руководством Эмери в «Севилье» — футболист и тренер трижды выигрывали Лигу Европы.



В минувшем сезоне на счету 29-летнего Витоло в 20 матчах (5 — в основном составе) чемпионата Испании одна результативная передача.



Бельерин, пропустивший значительную часть сезона из-за травмы, в 19 матчах (18 — в основном составе) английской Премьер-лиги отдал пять голевых передач. Контракт испанца с «Арсеналом» действует до 2023 года.