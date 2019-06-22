Мбаппе: не хочу быть лучшим футболистом в истории
Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе рассказал о целях в карьере.
«Не хочу быть лучшим игроком в истории. Хочу выкладывать на 100% в каждой игре. По завершении карьеры хочется взглянуть на то, что я делал, и сказать: „Отлично, я горжусь своей работой. Я сделал всё возможное“. Не хочу чувствовать разочарование. Делаю всё, чтобы завоёвывать трофеи и преуспевать в работе. Это всё, что имеет значение», — приводит слова Мбаппе ESPN.
Мбаппе выступает в составе «ПСЖ» с 2017 года. В завершившемся сезоне 20-летний французский форвард сыграл за парижан 43 матча. На счету нападающего 39 забитых мячей и 17 результативных передач. Мбаппе — чемпион мира 2018 года в составе национальной команды Франции.
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