«Дерби Каунти» готов предложить Лэмпарду контракт на $ 13 млн

«Дерби Каунти» пытается всеми силами удержать главного тренера команды Фрэнка Лэмпарда. Последней попыткой руководства клуба является предложение нового контракта с годичным окладом в $ 3.2 млн. За четыре года специалист может заработать порядка $ 13 млн. Об этом сообщает Mirror.
Напомним, Лэмпард является главным претендентом на пост главного тренера «Челси». Ранее сообщалось, что стороны уже согласовали трёхлетний контракт. Сменщиком Лэмпарда в «Дерби» может стать его бывший одноклубник Джон Терри.
40-летний Лэмпард начал тренерскую карьеру в конце мая 2018 года. В его дебютном сезоне в качестве наставника «Дерби Каунти» занял шестое место в турнирной таблице английского Чемпионшипа. Команда дошла до финала плей-офф за право выступить в АПЛ, где уступила «Астон Вилле» (1:2).
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