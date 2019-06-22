Тите опроверг обвинения в шпионаже за сборной Перу

Главный тренер сборной Бразилии Тите опроверг информацию, что национальная команда использовала дрон, чтобы шпионить за сборной Перу в преддверии матча Кубка Америки. С данным обвинением ранее выступило перуанское издание Libero.



«Поверьте на слово, ничего подобного не было. Слово чести. Если бы мне пришлось прибегнуть к такому методу, чтобы одержать победу, я бы взял свою кепку и ушёл домой», — приводит слова Тите Goal.com.



Сборная Бразилии в двух турах группового этапа Кубка Америки набрала 4 очка и делит лидерство в группе А с национальной командой Перу. На 3-м месте располагается сборная Венесуэлы (2), на 4-м — Боливия (0). Матч Перу — Бразилия состоится сегодня, 22 июня. Начало — в 22:00 мск.

Тите: у сборной Бразилии есть некоторые проблемы