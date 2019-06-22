Источник: женская команда «Реала» выступит в испанской лиге в сезоне-2019/20

«Реал» близок к созданию женской команды, которая будет выступать в испанской лиге, сообщает Marca.



По информации источника, президент «Реала» Флорентино Перес заинтересован в создании женской команды и её участии в испанской лиге. Сообщается, что на следующей неделе мадридский клуб планирует выкупить место в высшем дивизионе Испании у женской команды «Такон». Ожидается, что «сливочные» заплатят за место менее € 500 тыс. Таким образом, женская команда «Реала» сможет принять участие в розыгрыше чемпионата Испании сезона-2019/20.



В испанской лиге уже представлены женские команды таких клубов, как мадридский «Атлетико», «Барселона», «Реал Сосьедад», «Атлетик», «Валенсия», «Бетис», «Райо Вальекано», «Севилья», «Эспаньол» и «Леванте». «Реал» был основан в 1902 году, однако до сих пор не имеет женской команды.

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