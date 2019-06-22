Чемпион мира — 1978: сборной Аргентины необходимо отдохнуть от Месси
Бывший игрок сборной Аргентины, чемпион мира — 1978 Марио Кемпес считает, что «альбиселесте» будет полезнее играть без Лионеля Месси.
«Мессизависимость — это проблема. Команда чувствует, что ему нужно всегда отдавать мяч. Это отчётливо демонстрирует отсутствие у неё характера.
Возможно, сборной необходимо отдохнуть от Месси. Не вижу ничего плохого в этом. Что может произойти без Лео в команде? Можно просто перестать его вызывать и пристальнее наблюдать за молодыми футболистами», — цитирует Кемпеса A Bola.
В настоящее время сборная Аргентины выступает на Кубке Америки. В двух матчах группового этапа подопечные Лионеля Скалони набрали лишь одно очко. Единственный забитый мяч команды на счету Лионеля Месси.
Месси: было бы безумием не выйти из группы на Кубке Америки
- 22 июня 2019
-
14:13
-
14:10
-
14:01
-
13:37
-
13:35
-
13:13
-
13:03
-
12:59
-
12:51
-
12:47
-
12:33
-
12:18
-
12:07
-
11:50
-
11:26
-
11:12
-
10:57
-
10:49
-
10:35
-
10:29
-
10:26
-
10:16
-
09:58
-
09:48
-
09:31
-
09:16
-
09:08
-
08:51
-
08:22
-
08:07
-
07:49
-
07:11
-
06:32
-
06:08
-
04:43
Партнерский контент