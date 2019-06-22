Чемпион мира — 1978: сборной Аргентины необходимо отдохнуть от Месси

Бывший игрок сборной Аргентины, чемпион мира — 1978 Марио Кемпес считает, что «альбиселесте» будет полезнее играть без Лионеля Месси.



«Мессизависимость — это проблема. Команда чувствует, что ему нужно всегда отдавать мяч. Это отчётливо демонстрирует отсутствие у неё характера.



Возможно, сборной необходимо отдохнуть от Месси. Не вижу ничего плохого в этом. Что может произойти без Лео в команде? Можно просто перестать его вызывать и пристальнее наблюдать за молодыми футболистами», — цитирует Кемпеса A Bola.



В настоящее время сборная Аргентины выступает на Кубке Америки. В двух матчах группового этапа подопечные Лионеля Скалони набрали лишь одно очко. Единственный забитый мяч команды на счету Лионеля Месси.

Месси: было бы безумием не выйти из группы на Кубке Америки