«Рома» хочет вернуть Гамшика в Серию А

Итальянская «Рома» желает, чтобы ряды команды пополнил легенда «Наполи», ныне выступающий в китайском «Далянь Ифань», Марек Гамшик. Об этом сообщает Goal.com со ссылкой на La Repubblica.
Ради перехода 31-летнего футболиста «Рома» готова расстаться с аргентинским полузащитником Хавьером Пасторе — он может стать частью сделки по Гамшику и отправиться в китайскую Суперлигу.
Игроком «Далянь Ифань» Гамшик стал прошлой зимой. По сообщениям СМИ, «Наполи» получило за своего лидера € 20 млн. В новой команде провёл 11 матчей, забил один мяч.
Словацкий футболист выступал за «Наполи» с 2007 года. Словак является рекордсменом неаполитанского клуба по количеству проведённых матчей и забитых мячей. Аналогичные рекорды хавбеку принадлежат и в сборной Словакии.
- 22 июня 2019
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