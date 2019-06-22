Бекао может перейти в «Наполи»

Защитник ЦСКА Родриго Бекао, права на которого принадлежат клубу «Байя», может перейти в «Наполи», сообщает La Gazzetta dello Sport.
По информации источника, неаполитанский клуб проявляет интерес к 23-летнему бразильскому футболисту в связи с тем, что в ближайшее время «Наполи» могут покинуть защитники Рауль Альбиоль и Влад Кирикеш. Ранее в СМИ сообщалось, что Бекао согласовал контракт с «Удинезе».
Напомним, Бекао, которого «армейцы» арендовали летом 2018 года у клуба «Байя», долгое время не может договориться с ЦСКА об условиях соглашения. В минувшем сезоне 23-летний защитник в 28 матчах Российской Премьер-Лиги не записал на свой счёт ни одного результативного действия и получил 9 жёлтых карточек. «Армейцы», набрав 51 очко, финишировали на четвёртом месте в турнирной таблице первенства. В следующем сезоне столичный клуб примет участие в Лиге Европы.
- 22 июня 2019
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