Филиппо Индзаги стал главным тренером «Беневенто»
«Беневенто» на официальном сайте объявил о назначении Филиппо Индзаги на пост главного тренера клуба.
45-летний итальянский специалист заключил соглашение с клубом, рассчитанное до 30 июня 2020 года. Также в контракте Индзаги с «Беневенто» предусмотрена опция продления соглашения на один год.
Ранее Филиппо Индзаги тренировал «Милан», «Венецию» и «Болонью». В сезоне-2018/19 «Беневенто» занял третье место в Серии B, набрав 60 очков в 36 матчах. По итогам сезона клуб получил право сыграть в плей-офф за выход в высший итальянский дивизион — Серию А. Однако проиграл по сумме двух матчей «Читтаделле». Несмотря на победу в первой игре — 2:1, будущий клуб Индзаги проиграл сопернику в домашнем матче (0:3) и выбыл из плей-офф.
Источник: Филиппо Индзаги возглавит «Беневенто»
- 22 июня 2019
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