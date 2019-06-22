Гулиев, лишённый водительских прав, оштрафован за превышение скорости

Полузащитник футбольного клуба «Спартак» Москва Аяз Гулиев был оштрафован за превышение скорости, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительные органы. Интересно, что в конце апреля футболист был лишён водительских прав за повторный проезд на красный свет.



Новое нарушение было запротоколировано 24 мая. Автомобиль 22-летнего Гулиева превысил скорость на участке дороги неподалёку от стадиона «Спартак».



«Камера зафиксировала нарушение скорости, которое было допущено Гулиевым по адресу: Волоколамское шоссе, дом 10, неподалеку от стадиона «Спартак». Это произошло 24 мая 2019 года. После этого в отношении футболиста был составлен протокол об административном правонарушении по ч 2. статьи 12.9 КоАП РФ («Превышение установленной скорости движения»). Гулиеву выписан штраф в размере 500 рублей», — заявил собеседник.



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