Гулиев, лишённый водительских прав, оштрафован за превышение скорости

Полузащитник футбольного клуба «Спартак» Москва Аяз Гулиев был оштрафован за превышение скорости, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительные органы. Интересно, что в конце апреля футболист был лишён водительских прав за повторный проезд на красный свет.
Новое нарушение было запротоколировано 24 мая. Автомобиль 22-летнего Гулиева превысил скорость на участке дороги неподалёку от стадиона «Спартак».
«Камера зафиксировала нарушение скорости, которое было допущено Гулиевым по адресу: Волоколамское шоссе, дом 10, неподалеку от стадиона «Спартак». Это произошло 24 мая 2019 года. После этого в отношении футболиста был составлен протокол об административном правонарушении по ч 2. статьи 12.9 КоАП РФ («Превышение установленной скорости движения»). Гулиеву выписан штраф в размере 500 рублей», — заявил собеседник.
- 22 июня 2019
-
15:41
-
15:20
-
15:18
-
14:46
-
14:41
-
14:13
-
14:10
-
14:01
-
13:37
-
13:35
-
13:13
-
13:03
-
12:59
-
12:51
-
12:47
-
12:33
-
12:18
-
12:07
-
11:50
-
11:26
-
11:12
-
10:57
-
10:49
-
10:35
-
10:29
-
10:26
-
10:16
-
09:58
-
09:48
-
09:31
-
09:16
-
09:08
-
08:51
-
08:22
-
08:07