Менотти: даже Кройфф и Гвардиола не изменили бы ситуацию в сборной Аргентины

Бывший главный тренер сборной Аргентины Сесар Луис Менотти прокомментировал ситуацию в стане «альбиселесте».



«Ни Кройфф, ни Гвардиола сейчас не смогли бы изменить ситуацию в сборной Аргентины. Это характеризует те сложности, которые испытывает сейчас команда. Тем не менее работе Скалони нужно давать оценку — сейчас оценивают фактически всё.



Большой ошибкой будет проведение локального анализа — оценивать ситуацию нужно в целом. У команды нет возможности сыграться, от этого слабые места отчётливо видны во время матча. В сборной нет ни конкретного плана работы, ни цельного проекта», — цитирует Менотти AS.

Ранее чемпион мира — 1978 в составе сборной Аргентины Марио Кемпес заявил, что необходимо перестать вызывать в команду Лионеля Месси.