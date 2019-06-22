Менотти: даже Кройфф и Гвардиола не изменили бы ситуацию в сборной Аргентины
Бывший главный тренер сборной Аргентины Сесар Луис Менотти прокомментировал ситуацию в стане «альбиселесте».
«Ни Кройфф, ни Гвардиола сейчас не смогли бы изменить ситуацию в сборной Аргентины. Это характеризует те сложности, которые испытывает сейчас команда. Тем не менее работе Скалони нужно давать оценку — сейчас оценивают фактически всё.
Большой ошибкой будет проведение локального анализа — оценивать ситуацию нужно в целом. У команды нет возможности сыграться, от этого слабые места отчётливо видны во время матча. В сборной нет ни конкретного плана работы, ни цельного проекта», — цитирует Менотти AS.
Ранее чемпион мира — 1978 в составе сборной Аргентины Марио Кемпес заявил, что необходимо перестать вызывать в команду Лионеля Месси.
Менотти: Месси счастлив играть за сборную Аргентины
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