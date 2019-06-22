Форвард «Манчестер Сити» Габриэл Жезус взял бывший номер Нолито

Нападающий «Манчестер Сити» Габриэл Жезус сменил игровой номер. В сезоне-2019/20 он будет выступать в футболке с цифрой «9» на спине. Прежним номером бразильца был «33». Об этом сообщает пресс-служба чемпионов Англии в своём «твиттере».
В последние годы за манкунианский клуб под девятым номером выступали Нолито, Альваро Негредо и Эммануэль Адебайор.
«Для меня будет честью носить футболку «Сити» с девятым номером. Надеюсь забить как можно больше голов в следующем сезоне и помочь команде завоевать как можно больше трофеев. Я ношу эту футболку в сборной Бразилии и отдаюсь весь на поле. То же самое я буду делать и в «Сити», — заявил 22-летний нападающий.
В минувшем сезоне Жезус сыграл в 29 матчах (8 — в основе) английской Премьер-лиги, в которых отметился 7 забитыми мячами и 3 ассистами.
- 22 июня 2019
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