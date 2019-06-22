Савин — в запасе «Шеффилда» на матч с «Торпедо»
Сегодня, 22 июня, в Москве на стадионе имени Эдуарда Анатольевича Стрельцова состоится выставочный матч к 95-летию столичного «Торпедо». «Автозаводцы» сыграют со старейшим клубом в мире из ныне существующих — «Шеффилдом».
На скамейке запасных английской команды встречу начнёт бывший российский футболист Евгений Савин.
«Торпедо»: Цыган, Багаев, Шоркин, Самошников, Божин, Елисеев, Рязанцев, Калугин, Галоян, Сергеев, Лебеденко.
Запасные: Цицилин, Шустиков, Самсонов, Гвардеев, Лях, Селюков, Кертанов, Орехов, Плетнёв, Гладышев, Дёгтев, Трегулов, Джикия.
«Шеффилд»: Инграм, Тёрнер, Даркин, Мэт, Дэнн, Джеймс, Пух, Робинсон, Кокси, Рид, Демид.
Запасные: Биртон, Гаррет, Савин, Ник, Лудлем, Долби, Биртон, Дэйл, Эл, Гуркин, Соло, Гейл, Алекс, Гаурачс, Сэм.
Игнашевич вернулся в «Торпедо». В качестве главного тренера
Знаменитый футболист вернулся в клуб, в котором начинал.
- 22 июня 2019
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